Габрово кани на „Светлата страна на живота“ – празник на българския наивизъм

В 18.00 часа, зала „Стефан Фъртунов“ ще събере за първи път на едно място около 90 платна от близо 30 български художници, работещи в стил наивизъм – едно от най-непосредствените и позитивни направления в съвременното изкуство.

Куратор на експозицията е Даниела Осиковска – инициатор за създаването на първия и единствен в България музей за международно наив изкуство в Белоградчик. Осиковска е добре позната като меценат, колекционер и организатор на редица престижни изложби, пленери и майсторски класове в областта на интуитивното и наивистично изкуство.

Автори на изложените картини са Ангел Василев, Ганчо Карабаджаков, Георги Георгиев, Георги Йорданов, Георги Панов, Григор Нечев, Дария Василианска, Елисавета Ангелова, Емануела Байракова-Попгенчева, Здравко Йончев , Ирина Христова, Калина Атанасова, Кеазим Исинов, Кирил Божкилов, Коста Форев, Лика Янко, Любов Тотева, Любомир Минковски, Людмил Младенов, Мариела Димитрова /Мара/, Николай Ангелов – Гари, Николай Стоев, Ради Неделчев, Росен Рашев-

Рошпака, Румен Гашарав, Стайо Гарноев, Стоян Божкилов, Сюлейман Сеферов, Тодор Павлов, Христо Стойчев.

Ангел Василев, „Танц“

Част от платната са гостуващи творби, а други – ценни дарения, съхранявани във фонда на музея от 70-те и 80-те години до днес.

Наивизмът, възникнал в началото на XX век, се свързва със световни имена като Анри Русо, Нико Пиросмани и баба Мозес. Той се отличава с ярки, чисти цветове, опростени форми и нарушена перспектива – качества, които създават усещане за детска непринуденост и мечтателност.

Картина на Баба Мозес

„Днес този стил не бива да бъде отъждествяван с аматьорското изкуство„, подчертава Даниела Осиковска. Според нея най-ценното в тези произведения е, че те директно изразяват чувства, мечти и настроение – полет към един по-добър, по-светъл свят.

Ангел Василев, „Мелинда“

Темите в експозицията варират от празници и обичаи, през семейни ценности, до сюжети, вдъхновени от българската природа и фолклор. Всяко платно носи своята усмивка – понякога игрива и иронична, понякога кротка и топла.

Откриването тази вечер ще даде възможност на публиката да се срещне лично с някои от авторите. Изложбата ще остане в Музея на хумора и сатирата до 10 януари 2026 г., като организаторите се надяват тя да напомня на посетителите, че дори в най-мрачните дни има място за светлина и радост.

Симеон Коен