Денят по диагонал – 14 август 2025 г.

Лидерите на Украйна и нейните европейски съюзници участваха във видеоконферентна връзка в сряда, за да договорят обща позиция преди голямото събитие – разговорите между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък вечерта.

Друсан трафикант се опита за прекара 28 незаконни мигранти с микробуса си на 11 август в Бургаско. Намеренията му били разкрити, след като в Граничен участък – Царево била получена информация, че близо до село Бродилово голяма група мигранти се качили в микробус.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов издаде заповед, с която забрани износа на лекарствения продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност – NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin beta).

Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха мащабна полицейска операция в шест области – на територията на София, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч, Пловдив и Бургас – по пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с международен трафик на наркотици.

„Български пощи“ обучават над 3000 служители за работа с евро и обмяната на левове в пощенските станции. Това заяви днес на брифинг заместник-изпълнителният директор на дружеството Станимир Белинов, цитиран от БТА. Той допълни, че в 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото обменяне.