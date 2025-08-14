РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Денят по диагонал – 14 август 2025 г.

Тръмп

ЕС се прави, че вярва на Тръмп, а той си мисли, че Аляска е в Русия

Лидерите на Украйна и нейните европейски съюзници участваха във видеоконферентна връзка в сряда, за да договорят обща позиция преди голямото събитие – разговорите между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък вечерта.

Друсан трафикант натъпка 28 бежанци в микробуса си

мигранти

Друсан трафикант се опита за прекара 28 незаконни мигранти с микробуса си на 11 август в Бургаско. Намеренията му били разкрити, след като в Граничен участък – Царево била получена информация, че близо до село Бродилово голяма група мигранти се качили в микробус.

До 15 февруари 2026 г. е забранен износът на лекарство, използвано при хронична бъбречна недостатъчност

бъбречна недостатъчност

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов издаде заповед, с която забрани износа на лекарствения продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност – NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin beta).

ГДБОП и ДАНС заловиха престъпна група, специализирала се в трафик на наркотици

ГДБОП

Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха мащабна полицейска операция в шест области – на територията на София, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч, Пловдив и Бургас – по пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с международен трафик на наркотици.

Подготвят 3000 служители в пощите за работа с еврото

Български пощи

„Български пощи“ обучават над 3000 служители за работа с евро и обмяната на левове в пощенските станции. Това заяви днес на брифинг заместник-изпълнителният директор на дружеството Станимир Белинов, цитиран от БТА. Той допълни, че в 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото обменяне.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

