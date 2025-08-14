ГДБОП и ДАНС заловиха престъпна група, специализирала се в трафик на наркотици

Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха мащабна полицейска операция в шест области – на територията на София, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч, Пловдив и Бургас – по пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с международен трафик на наркотици.

Задържани са общо 10 души, като четирима от групата са от София, а останалите шестима – от Пловдив, информират от МВР. Групата е от мъже, известни на полицията, на възраст между 26 и 62-годишна възраст. Установено е, че тарторът, който е от Пловдив и се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, осигурявал кокаин и марихуана от страни членки на ЕС – Испания и Нидерландия.

След това действащите под негово разпореждане участници в групата транспортирали стоката до България. Тук тя била съхранявана, след което пренасочвана към Турция.

При мащабната полицейска акция са претърсени над 25 имота и превозни средства. Иззети са електронни устройства и документи, имащи отношение към разследваната дейност, както и количество различни видове наркотични вещества, сред които още около 10 килограма марихуана и кокаин.

Това стана ясно от изнесената информация на съвместен брифинг в Пловдив с участието на Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, Славена Костова, наблюдаващ прокурор, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ и Цветин Тодоров, представител на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Как хронологично е протекла операцията

На 1 август на АМ “Тракия”, е спрян за проверка товарен автомобил с гипсокартон. В него са били укрити 50 килограма марихуана във вакуумирани пакети, натъпкани в сакове. В хода на претърсването на имота, обитаван от шофьора, са намерени още 30 килограма от тревистата маса.

На 9 август е задържан ръководителят на организираната престъпна група и още четирима членове. Повдигнати са им обвинения, като единият е с мярка парична гаранция от 3000 лева. Останалите са с мярка задържане под стража.

На 13 август при претърсвания в София е задържан още един участник в групата, който в автомобила си държал куфар с около 10 килограма марихуана.