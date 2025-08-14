„Ти Би Ай Банк“ ще изкупи облигациите с ISIN код BG2100042238 година по-рано

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД като емитент на емисия обикновени, лихвоносни, първостепенни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, непривилегировани, неконвертируеми облигации, с ISIN код BG2100042238, ще упражни кол опция* на датата на лихвеното плащане по тези дългови книжа на 15 септември. Тя съвпада с/ настъпва една година преди датата на падеж на емисията, т.е. на двадесет и първия месец от датата на издаването на тези облигации.

Емитентът упражнява кол опция по смисъла на условията на емисията облигации, която може да бъде упражнена по усмотрение на „Ти Би Ай Банк“ и след като е получила предварително разрешение от Българската народна банка, в качеството й на орган за преструктуриране.

В тази връзка, емитентът уведомява облигационерите по емисията облигации, че Управителният съвет на БНБ е приел решение, с което на „Ти Би Ай Банк“ се предоставя предварително разрешение за упражняване на тази кол опция преди договорения падеж на емисията облигации.

Емитентът ще заплати цената на упражняване на кол опцията на датата на лихвено плащане, а именно на 15 септември.

При упражняването на кол опцията, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД ще изплати на облигационерите по емисията, по отношение на всяка облигация, 100% от главницата на една облигация (която съответства на номиналната стойност на една облигация в размер на 100 000 евро) плюс съответната натрупана лихва в размер на 2375 евро за една облигация по емисията дългови книжа.

Право да получат заплатената от емитента цена на упражняване в резултат от упражняването на кол опцията ще имат облигационерите, които са придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите по емисията не по-късно от пет работни дни преди датата на лихвено плащане.

Притежаването на облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите

по емисията облигации, която се води от „Централен депозитар“ АД.

Емитентът ще изплати предсрочно главницата по облигациите, ведно с дължимите, текущо начислени, но неизплатени лихви по нея, изцяло по отношение на всички облигации от емисията.

Цената на упражняване на кол опцията на „Ти Би Ай Банк“ се заплаща чрез „Централен депозитар“ по реда, предвиден за извършване на лихвени плащания по емисията облигации.

С изплащането на цената на упражняване на кол опцията на емитента в резултат от упражняване на кол опцията на емитента, последният ще изпълни всички свои задължения за плащане на главницата и натрупана лихва по облигациите към облигационерите и ще има право да поиска заличаване (дерегистриране) на емисията облигации от централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“.

Тези облигации са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Емисията е с обща номинална стойност от 10 000 000 евро, годишна лихва 9.50% и оригинален падеж на главницата на 15 септември 2026 година.

Тя е регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“,

с ISIN код BG2100042238 и допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ с борсов код TBIC.

*Кол опция (англ. call option) – предоставя на притежателя правото да закупи определен актив на предварително договорена цена (цена на упражняване) до изтичане на срока на действие на опцията.