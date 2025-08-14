Канадската Gildan Activewear придобива Hanesbrands за 2.2 млрд. долара

Канадската марка Gildan Activewear ще придобие американския производител на бельо Hanesbrands за 2.2 милиарда долара в брой и акции, съобщиха компаниите в сряда (13 август). Така фирмата от Канада ще може да разшири позициите си в сегмента на базовото облекло.

Сливането комбинира силните позиции на Hanesbrands в търговията на дребно чрез популярните ѝ марки като Hanes, Bonds, Maidenform и Playtex с утвърденото присъствие на Gildan на едро в САЩ, Канада, Латинска Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Европа.

„Комбинирането на тези двама големи производители има логика на хартия“, коментираха анализатори от Citigroup след обявяването на сделката. Според тях, Gildan Activewear може да управлява бизнеса на Hanesbrands по-ефективно, имайки предвид опита ѝ в производството с ниски разходи.

Сделката поставя край на бурен период за Hanesbrands, белязан от години на недостатъчни инвестиции, големи дългове и поредица от придобивания с противоречиви резултати след отделянето на компанията от конгломерата Sara Lee през 2006 година.

Продажбите на Hanesbrands спаднаха през последните три години заради силната конкуренция в сектора на „athleisure“ облеклото, но усилията за намаляване на разходите и подобренията във веригата на доставки увеличиха маржовете през изминалата година.

В опит да се съсредоточи върху основните си категории, Hanesbrands постепенно се освобождава от активи, включително продажбата през миналата година на марката спортно облекло Champion на Authentic Brands за 1.2 милиарда долара.

От Gildan заявиха, че възнамеряват да започнат преглед на стратегическите възможности за Hanesbrands Australia, който може да включва продажба или друга сделка, след приключването на придобиването.

Очаква се сделката да бъде финализирана в края на 2025 г. или началото на 2026 година.