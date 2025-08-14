РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Горящ камион блокира трафика на магистрала „Тракия“ в посока София

На автомагистрала „Тракия“ в посока София се образува голямо задръстване заради горящ камион на 155-ия километър. Инцидентът предизвика сериозни затруднения за движението, като на място работят екипи на полицията.

Трафикът към столицата в момента се осъществява само в изпреварващата лента, за да се гарантира безопасността на шофьорите и да се осигури достъп за аварийните служби.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че ограничението е временно и е в сила при 156-ия километър в посока София.

