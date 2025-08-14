Въпреки изчерпания бюджет до 31 януари 2026 г. топъл обяд ще има за близо 70 000 души

Въпреки изчерпания бюджет на програмата „Храни и основно материално подпомагане“ около 70 000 души, живеещи в лишения на територията на страната, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 година.

За това уверяват от Министерството на труда и социалната политика, след като са успели да осигурят необходимото финансиране на програмата. Така мярката се удължава до 31 януари 2026 г. и няма да бъде прекъсната през най-тежките зимни месеци, допълват от социалното министерство.

Средствата за удължаването на топлия обяд идват предимно от икономиите, които са натрупали общините. За финансиране на услугата са насочени и освободени от Европейската комисия средства за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата, посочват от ведомството.

За да гарантират, че и след 31 януари 2026 г. социално слабите ще могат да получават топъл обяд, от Агенцията за социално подпомагане, които управляват програмата, продължават да търсят начини за привличане на допълнителен финансов ресурс.

От социалното министерство припомнят, че министър Борислав Гуцанов постави грижата за най-уязвимите като ключова задача пред екипа му.