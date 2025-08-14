Кърджали вече е част от националната система за спешна помощ по въздух

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов откри вертолетна площадка в Кърджали, която е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“. Реализацията на проекта е в размер на близо 160 000 лв., отпуснати от Министерството на здравеопазването, става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството.

Министър Кирилов обясни по време на церемонията по откриването на площадката, че от днес лечебното заведение в Кърджали става част от националната система за спешна помощ по въздух, а по-конкретно тя ще обслужва пациенти от цяла Южна България. До нея ще бъдат транспортирани и тежко пострадали при катастрофи на международния път за Гърция.

От площадката в Кърджали пациентите ще бъдат превозвани до най-близката университетска болница, която е на сто километра.

Здравният министър благодари на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – проф. д-р Тодор Черкезов за последователната му работа и ангажираност.

„Това е ключов елемент в усилията на Министерството на здравеопазването да осигури навременна, качествена и равнопоставена медицинска помощ за всеки български гражданин, независимо от неговото местоположение„, добави здравният министър.

От здравното министерсво информират, че с новооткритата площадка в Кърджали въведените в експлоатация вертолетни болнични летища на територията на страната стават общо седем.

Три от тях се намират в София – те са разположени в УМБАЛ „Св. Екатерина“, в МБАЛ „Лозенец“ и в МБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница).

Има една в Пловдив – в УМБАЛ „Св. Георги“; една във Велико Търново – МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ и една в Монтана – МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“.

Министър Кирилов изрази надежда скоро да бъдат открити още няколко хеликоптерни площадки в страната, които са в заключителен етап. Той добави, че през септември България ще получи още един медицински хеликоптер и така тя вече ще разполага с общо четири медикоптери. Очаква се до средата на 2026 г. България да разполага с общо осем медицински хеликоптера.