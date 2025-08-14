Мария Филипова представи приоритетите си като кандидат за заместник-омбудсман

Мария Филипова, номинирана от Асоциация „Активни потребители“ и настоящ председател на Комисията за защита на потребителите, участва в изслушването за избор на заместник-омбудсман. Тя подчерта, че целта ѝ е институцията да бъде близо до хората и да реагира бързо при нарушения на правата им. Сред предложенията ѝ са създаване на национална телефонна линия за сигнали, учредяване на консултативен съвет с участието на различни институции и по-активни обществени консултации.

Филипова посочи като основни проблемни зони потребителските права, особено в небанковия финансов сектор, ВиК услугите и електроснабдяването. Тя акцентира върху необходимостта от защита на възрастните хора, по-добра информираност за въвеждането на еврото и подкрепа за деца в риск. Като приоритети открои още детското образование и здравеопазване, борбата с вредните продукти за деца и защита от домашно насилие.

В своята визия за поста Филипова подчерта значението на правото на омбудсмана да следи качеството на актовете на държавната администрация и да има законодателна инициатива. Тя заяви готовност за ежедневно сътрудничество с гражданския сектор, настоя за по-достъпни списъци с държавни адвокати и за по-активно застъпване на правата на възрастните хора пред европейските институции. Има магистърска степен по право и дългогодишен опит на ръководни длъжности в държавната администрация.