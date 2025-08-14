Консервната промишленост в България е пред своя край

„Консервната промишленост в България може би е пред своя край. Скоро на рафтовете в магазините ще се предлагат кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет“. Предупреждението е на Стойко Кировски – председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Пред БНР той отбеляза, че бизнесът им зависи от суровината, работната ръка и пазарите.

Пазарите за нас бяха най-силни, когато изнасяхме сериозни количества консерви за Русия, спомня си той, като уточнява, че тогава производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега обаче е 6 пъти по-малко – до около 150 хил. тона.

„Европа е с 3 пъти повече население от Русия, но имиджът на българските стоки в Европа е много нисък.

Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове. Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне“, призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.

Друг сериозен проблем, според Кировски, е спадът на производството на плодове и зеленчуци в България.

Това налага внос на суровини от целия свят.

По думите му българският пазар е изключително затворен. „Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%“, казва Кировски.

Около 2000 души са заети в консервния бранш у нас.