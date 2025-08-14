Япония спира годишния си военен парад поради заплахи от Русия, Китай и Северна Корея

Япония отмени ежегодното си голямо военно събитие, заявявайки, че силите ѝ са твърде заети да се справят с неотложни нужди за сигурност на фона на нарастващите заплахи от Китай, Русия и Северна Корея.

От Министерството на отбраната на Япония съобщиха, че годишната церемония по преглед на Силите за самоотбрана е прекратена, докато средата за сигурност около страната не се промени значително. В изявлението си ведомството посочи, че е станало „трудно да се продължи“ със събитието, докато се работи за „поддържане на херметична отбранителна позиция на нацията в условията на най-тежката и сложна среда за сигурност от края на Втората световна война“.

Министърът на отбраната Ген Накатани обясни, че

подготовката за парада ангажира около 5000 души за един месец

и изисква използването на отбранителна техника за до два месеца, което потенциално нарушава обучението и задълженията по наблюдение.

Решението идва, след като военноморско учение на Китай през юни в близост до Япония предизвика опасения в Токио, пише в. „Индипендънт“. Страната изпрати протест до Пекин. В съобщението от военното министерство се посочва, че двата китайски самолетоносача – „Шандун“ и „Ляонин“ – са провели едновременни учения в Тихия океан за първи път.

Прегледът на Силите за самоотбрана е церемониално военно учение,

което Япония провежда приблизително веднъж годишно, за да демонстрира своите отбранителни способности, дисциплина и готовност пред обществеността и политическото ръководство. Въпреки че има военни елементи, то не е пълномащабно бойно учение, а по-скоро парад и демонстрация на умения, предназначени да повишат морала, да изградят обществено доверие и да изпратят сигнал за готовност към международната общност.