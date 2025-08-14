Американците са намалили консумацията на алкохол

Консумацията на алкохол в САЩ е паднала до рекордно ниско ниво. Общо 54% от анкетираните американци са заявили, че пият алкохол. Това е рекордно ниско ниво, откакто подобни проучвания са започнали през 1939 г., според социологическа компания Gallup.

За сравнение, 58% от американците са заявили, че са пили алкохол през миналата година, а 62% през 2023 година.

Предишното дъно от 55% беше достигнато през 1958 година.

Консумацията на алкохол варира в зависимост от възрастовата група.

Само 50% от анкетираните на възраст от 18 до 34 години са заявили, че го пият, което е свързано с желанието на младите да водят по-здравословен живот. В същото време 56% от тези на възраст от 35 до 55 години и на 55 и повече години са употребявали алкохол.

Освен това все повече американци смятат, че дори умерената консумация на алкохол е вредна – 53% от анкетираните са заявили това, в сравнение с 45% година по-рано и 28% през 2015 година.

Въпреки че проучванията не са надежден показател, защото хората понякога не отчитат достатъчно консумацията си на алкохол, други данни също показват, че пиенето намалява, отбелязва професорът по епидемиология от Колумбийския университет Катрин Кийс.

Данните са публикувани от Gallup след проведено телефонно проучване сред около 1000 души.

Това проучване не е добра новина за европейските производители на алкохол.

Европейските производители на вино и спиртни напитки изразяват предпазливост относно изключването им от новото търговско споразумение между ЕС и САЩ, като индустриалните организации настояват за отделно споразумение, специфично за сектора.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че рамковото споразумение, което налага 15% мито върху стоки от ЕС, не съдържа решение за винената и спиртната индустрия, но се очаква преговори по въпроса да се водят през следващите седмици.

Произходът е от решаващо значение за виното и спиртните напитки, което прави преместването на производството в друга държава почти невъзможно. Едно освобождаване от мита за целия сектор би донесло облекчение за индустрията, която вече страда от намаляващо потребление и променящи се навици.

От Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), представляващ винената индустрия в Европа, призоваха секторът да бъде включен в окончателния списък на продукти, обхванати от споразумение за нулеви мита. „Вярваме, че търговията с вино е от огромна полза и за ЕС, и за САЩ“, отбелязва Марция Варваглионе, президент на CEEV.

Алкохолът е сред водещите експортни стоки на ЕС за САЩ – около 9 млрд. евро (10.5 млрд. долара) през 2024 г.,

по данни на Евростат. От своя страна, САЩ е изнесла спиртни напитки за 1.2 млрд. долара към 27-те държави от ЕС през миналата година.

Европейските спиртни компании отчитат няколко поредни тримесечия на слаби продажби, попаднали в епицентъра на търговски напрежения, а следпандемичният спад в потреблението допълнително ги натиска.