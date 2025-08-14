САЩ предлагат почти 1 млрд. долара финансиране за критични минерали и материали

Предложение на Белия дом за финансиране с близо 1 милиард долара се оценява като значителен ангажимент за справяне с дългогодишните пробиви във веригите за доставки на критични минерали в Америка. Тази инвестиция отразява нарастващото признаване на стратегическото значение на тези материали в множество области.

Критичните минерали и материали са в основата на съвременните технологии и промишлени приложения и играят ключова роля във всичко – от възобновяемата енергия до националната отбрана. Съединените щати признават стратегическото значение на осигуряването на вътрешен достъп до тези суровини, което доведе до предложената инициатива за финансиране в размер на 935 милиона долара.

Минералите обхващат няколко различни категории, всяка от които служи за уникални технологични цели:

Редкоземни елементи (РЗЕ): Въпреки името си, много РЗЕ са сравнително изобилни в земната кора, но рядко се срещат в концентрирани, икономически жизнеспособни находища. Тези 17 елемента – включително неодим, диспросий и празеодим – са от съществено значение за създаването на мощни постоянни магнити, използвани в двигателите на електрически превозни средства, вятърните турбини и управляеми боеприпаси с висока точност.

Според последната оценка на американската Геоложка служба, Съединените щати са 100% зависими от внос за 14 критични минерала и повече от 50% зависими от вноса на допълнителни 31 минерала, което подчертава уязвимостта на тези вериги на доставки.

Защо САЩ инвестират в критични минерали?

Секторът на отбраната разчита силно на тях, от редкоземни магнити в управляеми боеприпаси до специализирани сплави в самолети и военноморски съдове. Американското Министерство на отбраната определи уязвимостите във веригата на доставки като значителен рисков фактор за националната сигурност.

Военните системи, съдържащи критични минерали, включват:

Радарни и сонарни системи

Оборудване за лазерно насочване

Комуникационна инфраструктура

Технология за нощно виждане

Усъвършенствани оръжейни платформи

В момента Китай контролира приблизително 60% от добива на редкоземни елементи и 87% от капацитета за преработка в световен мащаб, създавайки стратегическа уязвимост, която инициативата за финансиране има за цел да разреши. Зависимостта от потенциално враждебни нации за материали, от съществено значение за отбранителните технологии, представлява неприемливи рискове за военната готовност.

500 милиона долара за преработка и производство на батерии

Службата за производствени и енергийни вериги на доставки (MESC) към Министерството на енергетиката е заделила приблизително 500 милиона долара – най-голямата част от финансирането – за разширяване на вътрешните възможности за преработка на критични минерали и материали.

135 милиона долара за възстановяване на редкоземни елементи

MESC е отпуснала 135 милиона долара специално за укрепване на вътрешната верига на доставки на редкоземни елементи. Това финансиране акцентира върху демонстрирането на търговски жизнеспособни методи за:

Извличане на РЗЕ от минни отпадъци и хвост както от активни, така и от изоставени мини.

Разработване на усъвършенствани технологии за разделяне, които намаляват разходите за преработка.

Разширяване на пилотни проекти до нива на търговско производство.

Прилагане на екологично отговорни техники за извличане.

250 милиона долара за производство на минерални странични продукти

Службата за изкопаеми горива и управление на въглерода ще разпредели приблизително 250 милиона долара финансова помощ за съоръжения – включително въглищни електроцентрали – с потенциал за производство на минерали като странични продукти от промишлени процеси. Това финансиране е насочено към:

Възстановяване на критични минерали от остатъци от изгаряне на въглища.

Извличане на литий, галий и други елементи от отпадъчни потоци на електроцентрали.

Разработване на съоръжения с двойно предназначение, които генерират както енергия, така и критични минерали.

Прилагане на усъвършенствани технологии за разделяне в съществуващи индустриални обекти.

50 милиона долара за материали за полупроводници

Пакетът за финансиране включва до 50 милиона долара специално за устойчивост на веригата на доставки на полупроводници с акцент върху процесите във веригата на доставки на редкоземни магнити. Това включва:

Рафиниране и легиране на галий, германий и силициев карбид.

Разработване на усъвършенствани производствени техники за материали с полупроводников клас.

Създаване на вътрешни източници за високочисти прекурсорни химикали.

Подкрепа на пилотни производствени съоръжения за демонстриране на търговска жизнеспособност.

Фокусът върху полупроводниците отразява нарастващото признаване на значението на тези материали както за икономическата конкурентоспособност, така и за националната сигурност, особено с ускоряването на усъвършенстваните компютърни приложения в изкуствения интелект и квантовите изчисления.

Инициативата за финансиране на критични минерали обещава да промени американския миннодобивен пейзаж, съживявайки сектор, който е изправен пред десетилетия на упадък, като същевременно го адаптира към екологичните и технологични изисквания на 21-ви век.

Значителна част от финансирането е насочена към технологии за възстановяване на критични минерали от алтернативни източници, създавайки нови възможности за минния сектор да се разшири извън традиционния добив:

Преработка на минни отпадъци: Старите хвостохранилища често съдържат ценни критични минерали, които не са били икономически възстановими с помощта на по-стари технологии.

Въпреки обещаващия си потенциал, инициативата за финансиране на критични минерали е изправена пред значителни пречки, които биха могли да повлияят на нейната ефективност. Разбирането на тези предизвикателства е от съществено значение за реалистична оценка на вероятните резултати от програмата.

