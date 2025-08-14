НКЖИ боядиса над 700 км релси, за да ги предпази от високите температури

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) боядиса и вароса над 700 км жп линии. Това става ясно от информация, разпространена от техния пресцентър.

Според НКЖИ тази обработка води до понижение на температурата на релсите с между 2°C и 4°C, което оказва положително въздействие върху стабилността и безопасността на инфраструктурата при жегите.

От компанията съобщават, че са обработени главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.

“Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете, в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението”, напомнят от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Те извършват и измервания на температурата на релсите на всеки час, като се приема, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха.