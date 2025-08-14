Общо 2.38 милиона са работещите в края на юни

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни се увеличава с 31 200 спрямо края на март тази година, като достига 2.38 милиона по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо първото тримесечие най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 24.8%, в „Операции с недвижими имоти“ – с 3.5%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.4 на сто. Това е свързано с началото на отпускарския сезон и прибирането на реколтата в селското стопанство, както и активността в скетора на недвижимите имоти.

В края на юни в сравнение с края на юни миналата година броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 36 200. Най-голямо увеличение на наетите има в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11 700, „Строителство“ – със 7800, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5400. Най-голямо намаление е отчетено в „Преработваща промишленост“ – с 9900, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3000.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ съответно с по 6%, и в „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.9 на сто. В същото време най-голямо намаление има при „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.3%, и при „Добивна промишленост“ – с 3.3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2025 г. е 2 588 лв., за май – 2 582 лв., и за юни – 2 547 лева.