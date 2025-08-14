Наистина ли пиенето на мляко прави костите по-здрави?

Чували сме, че млякото е важно за здравето на костите. Вярно ли е това?

Поколения наред сме убеждавани,чрез училищни програми и реклами, че млякото е незаменима част от здравословното хранене. Основното твърдение е, че млякото изгражда силни кости, тъй като е богато на калций: една чаша пълномаслено мляко съдържа около 300 мг от този минерал. Логиката е, че пиенето на три чаши дневно прави костите по-устойчиви. Но това послание се гради върху краткосрочни проучвания и е силно подкрепено от млечната индустрия, обяснява д-р Уолтър Уилет от Харвардския университет.

Има доказателства, че пиенето на мляко помага на децата да растат по-високи, но може да не е толкова полезно за здравината на костите при възрастните, колкото се смяташе досега, според изследователите. Те са установили, че страните, които консумират най-големи количества млечни продукти, обикновено имат и най-високи нива на фрактури на тазобедрената става. Те също така отбелязват, че високата консумация на млечни продукти може да бъде свързана с по-голям риск от рак на простатата и ендометриума.

Когато се обмисля мястото на млякото в здравословната диета, е важно да се погледне и какво се сервира с него, каза Уилет. Докато пълномасленото мляко добавя наситени мазнини към диетата, нискомасленото мляко е по-малко засищащо, насърчавайки по-висока консумация на други храни, за да се компенсира.

Въпреки че има много налични заместители на млякото, като соево и бадемово мляко, те могат да бъдат с високо съдържание на добавена захар. Подобно на млякото от животни, те трябва да се считат за незадължителни за повечето възрастни, според Уилет и Лудвиг. Изследователите препоръчват вместо това да се избират други източници на калций, като листни зеленчуци, тофу и обогатен портокалов сок.

