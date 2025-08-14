РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кандидатът за зам.-омбудсман Марина Кисьова де Хеус не би приела поста служебен премиер

Кандидатът за заместник-омбудсман Марина Кисьова де Хеус заяви, че не би приела поста служебен премиер в обичайна политическа ситуация, но би поела отговорността при извънредни обстоятелства, като военен конфликт или заплаха за живота на много българи.

Предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“, тя подчерта, че основната ѝ мотивация е да служи на най-уязвимите хора и да запази омбудсмана като надежден гарант за правата на гражданите. Визията ѝ за поста се базира на прозрачност, достъпност и модернизация, с акцент върху децентрализацията, засилена комуникация в социалните мрежи и активен диалог с гражданския сектор, предаде БТА.

Сред приоритетите ѝ са консултации за промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, борба с неравното заплащане и дискриминацията към майки, годишен форум на неправителствените организации, срещи по темата за домашното насилие, подобрения в детското здравеопазване и образование, действия по климатичните промени, безводието и достъпа до питейна вода.

Кисьова де Хеус има опит като изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“, бакалавърска степен по психология, магистратура по международни мирни отношения и опит от доброволчески мисии и международни специализации.

