Пожарът в Пирин все още не е потушен

Пожарът в Пирин все още не е потушен. Засегнати са около 15 декара в националния парк. В гасенето участват над 150 пожарникари, военни, горски служители и доброволци, които правят просеки и ограничават разпространението на огъня.

По думите на Иван Ризов, директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни“, основната трудност е труднодостъпният терен и пренасянето на вода на гръб. Най-проблемни остават вътрешните и ниските огнища.

Ако обстановката се усложни, ще се включи и летателна техника, каза той пред БНТ. Най-ефективно би помогнал дъжд, но според прогнозите в близките дни не се очакват валежи.

