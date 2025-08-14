Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Пощенска банка, един от иновационните и дигитални лидери в банковия сектор у нас, и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) подписаха споразумение за сътрудничество. Своите подписи под ключовия документ, от страна на Пощенска банка, положиха Димитър Шумаров, заместник-главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка, а от страна на НПСС го направи Ангел Стойков – председател на НПСС. На тържественото събитие присъстваха гости от двете институции.

Партньорството е част от ангажимента на Пощенска банка да инвестира в качествено образование с активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите. Част от събитията, които ще бъдат обект на сътрудничеството, са националният приз „Студент на годината 2025“, както и популярните социални проекти „Зимен университет“ и „Летен университет“.

Те са се доказали през годините като форуми, които генерират условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

По време на церемонията по подписването беше изтъкната важността на партньорството между двете институции за реализацията на съвместни инициативи в сферата на образованието, научни форуми и общото повишаване на нивото на финансова грамотност в обществото. „Партньорството с НПСС е от изключителна важност за Пощенска банка с цел подготовка на отлични финансови професионалисти, които ще подпомогнат бизнеса със своите знания, умения и ентусиазъм в следващите години. С това партньорство подкрепяме не само академичния успех, но и активния начин на живот и социалната ангажираност на студентите. Заедно ще работим за изграждането на по-силна и активна академична общност“, посочиха от Пощенска банка.

„За Националното представителство на студентските съвети партньорството с Пощенска банка е ценна възможност да надградим усилията си в подкрепа на студентската общност в България. Съвместните ни инициативи ще допринесат за развитието на академичния потенциал, спортната активност и социалната ангажираност на младите хора. Убедени сме, че заедно ще успеем да създадем устойчива среда, в която студентите да получават не само качествено образование, но и знания и умения, нужни за успешната им реализация в съвременния свят“ – каза Ангел Стойков, председател на НПСС.

Пощенска банка е сред лидерите в предлагането на иновативни банкови продукти и активно развива образователни и CSR инициативи, като насърчава дигиталната трансформация и знанието в обществото. С визия за бъдещето и ангажимент към устойчивото развитие, банката продължава да инвестира в инициативи с висока добавена стойност за младите хора и образователната среда в страната. Един от основните пилъри на социално отговорната ѝ дейност е с фокус върху образованието и младите хора, като компанията осъществява различни инициативи за подкрепа на средата, повишаването на финансовата грамотност и възможностите за кариерно израстване. Сред тях се отличават стратегическите ѝ партньорства с редица водещи образователни институции в страната като СофтУни, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, НБУ, Американския университет в България, Finance Academy, Junior Achievement Bulgaria и „Училищна Телерик Академия“, както и дългогодишната подкрепа за учениците от Националната търговско-банкова гимназия, атрактивната стажантска програма на компанията, както и най-новия ѝ образователен проект „Финанси под CTRL“. Кампанията бе създадена с цел да напътства потребителите във виртуалното пространство и света на електронните плащания, така че пребиваването им онлайн да бъде максимално безопасно, удобно и приятно, като им покаже как да се грижат за сигурността на личните си данни и средства, както и да ги научи да разпознават различни онлайн измами.

Повече информация за активностите на Пощенска банка и за политиката ѝ в подкрепа на образованието може да бъде открита на www.postbank.bg.