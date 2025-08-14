Кремъл: Тръмп и Путин щели да обсъждат „икономическо сътрудничество“ в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъждат „икономическо сътрудничество“, както и войната в Украйна и проблеми с глобалната сигурност на срещата на върха в Аляска на 15 август, съобщава Кремъл.

Съветникът по външната политика на руския президент Юрий Ушаков каза, че Путин и Тръмп ще имат разговор на четири очи в 11.30 ч. местно време, преди да започнат разговорите с делегациите, които включват по пет официални представители от всяка страна.

Москва смята, че има „огромен, неизползван потенциал за търговско и икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати“, е казал Ушаков, цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС.

В руската делегация на срещата на върха в Аляска (първа на високо ниво между САЩ и Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна), освен Ушаков, са включени финансовият министър Антон Силуанов, специалният пратеник на Путин за икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев, министърът на външните работи Сергей Лавров и министърът на отбраната Андрей Белоусов.