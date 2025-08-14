Около 500 декара смесена гора и храсти изгоряха при голям пожар край Кърджали

Около 500 декара смесена гора и храсти изгоряха при големия пожар край Кърджали, възникнал вчера (13 август) около 14.00 часа в землището на село Ридово. С него се бориха около 50 огнеборци от Кърджали с 6 противопожарни автомобила, както и около 50 горски служители с 5 специализирани автомобила. Две тежки верижни машини са прокарвали просеки за ограничаване на разпространението на пламъците.

Пожарът е локализиран, но все още има огнища, чието гасене продължава и в момента, съобщи областният управител на Кърджали Никола Чанев, цитиран от БНР.

Той уточни, че проправянето на просеки продължава, като се очаква до края на деня пожарът да бъде изцяло овладян.

Вече няма пряка опасност за жителите на близките села Дъждовница, Ридово и Снежинките, като от последното населено място снощи превантивно са били изведени шестима души, които днес са се завърнали по домовете си. И на хората от Дъждовница е било препоръчано да напуснат домовете си, но те са останали, призна кметът на селото Гюлхаят Керим.