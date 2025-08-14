Фондът на Саудитска Арабия PIF намали инвестициите в гигапроекти като Neom

Държавният фонд на Саудитска Арабия е намалил с 8 милиарда долара стойността на участията си в гигапроектите на кралството, включително и във водещия проект Neom, след като превишаването на бюджетните разходи и по-ниските цени на суровия петрол затрудниха усилията за трансформация на националната икономика.

Публичният инвестиционен фонд (PIF), основният двигател на мероприятията за икономическа трансформация на Саудитска Арабия, съобщи, че инвестициите му в местните гигапроекти са били в размер на 56 милиарда долара (211 милиарда саудитски риала) в края на 2024 г., което е с 12,4% по-малко в сравнение с предходната година. Преоценката е 8 милиарда долара.

„Имаше преоценяване на определени проекти, основно свързани с глобалните икономически условия, промени в оперативните планове и увеличения на бюджетните разходи“, заяви запознат с въпроса източник.

PIF притежава пет т.нар. гигапроекта, включително Neom, който е замислен да включва линейния град The Line, вдъхновен от научната фантастика.

Проектите са водещи за плановете на принц Мохамед бин Салман да модернизира кралството и да диверсифицира икономиката, за да намали зависимостта ѝ от петрола. Саудитските служители обаче заявиха, че кралството преразглежда амбициозните проекти, тъй като по-ниските цени на петрола оказват влияние върху държавните разходи.

Проектите на Neom сега се анализират, като се очаква много от тях да бъдат смалени или постепенно прекратени. Елементи от проекта Neom на стойност 500 милиарда долара се бавят или се сблъскват с предизвикателства поради мащаба и амбицията на разработката, която се изгражда от нулата в отдалечена зона до Червено море. Въпреки силния растеж в други сектори през последните години, кралството все още разчита на износа на петрол за повече от 60% от бюджетните си приходи.

Фондът разкри понижените оценки в годишния си отчет за 2024 г., публикуван в сряда (13 август). Гигапроектите имат 6% дял от активите на фонда спрямо 8% през 2023 година. Това се дължи отчасти на увеличението на участието на PIF в държавната петролна компания Aramco през 2024 г., когато саудитското правителство прехвърли в нея допълнителни 8% от капитала на фонда – до 16% дял.

Повече от една трета от инвестициите на PIF са в саудитски компании. Участието в Aramco е под силен натиск поради ниските цени на черното злато. От публичния инвестиционен фонд заявиха, че средногодишната му възвръщаемост е била 7.2% през 2024 г. спрямо 8.7% през 2023-а. По-рано мениджърите му съобщиха, че нетната печалба е спаднала с 60%, като това е предизвикано от по-високи лихвени проценти, инфлация и преоценки на проекти.

Икономическата програма за модернизация на кралството – Vision 2030, преобрази PIF от пасивна държавна холдингова компания, инвестираща основно в местни фирми, в ключов играч на вътрешния и международния пазар. Фондът, който някога беше известен с впечатляващите си залози на международни голф турнири и със съперничеството на Tesla, е намалил глобалните си инвестиции и предпочита да се фокусира върху вътрешния пазар. Международните вложения са били в размер на 17% от портфейла на PIF към края на 2024-а спрямо 20% година по-рано.