Слънчевото затъмнение, което след броени месеци ще видим

Разказваме ви за епичното затъмнение, което ще се случи на 2-ти август 2027 година:

Ако досега не сте виждали слънчево затъмнение на живо, много скоро ще получите тази възможност.

По данни на Space, то ще се случи на 2-ти август след две години, като главно ще засегне Северна Африка. Тогава се очаква не само метеорологичните условия да бъдат много добри, но и самото небесно явление да продължи дълго. Последното такова събитие бе през 1991-а, а следващото – чак през 2114-а.

Освен Луксор, Египет, където затъмнението ще бъде най-добре видяно, южните части на Европа, като Малта и Испания, също ще бъдат идеални места за неговото наблюдение.

Да припомним, че миналата година на 8-ми април имаше частично затъмнение, което бе видяно главно от жителите на Северна Америка.