ЕС се прави, че вярва на Тръмп, а той си мисли, че Аляска е в Русия

Лидерите на Украйна и нейните европейски съюзници участваха във видеоконферентна връзка в сряда, за да договорят обща позиция преди голямото събитие – разговорите между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък вечерта.

Те изразиха увереност, че Тръмп ще настоява за прекратяване на огъня и ще защитава интересите на Украйна, като се стреми да запази нейната територия.

В крайна сметка Европа изключи възможността за предаване на Москва на окупирани украински територии. В момента Русия контролира близо 20% от Украйна, включително целия Кримски полуостров, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска области, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска области.

Германския канцлер Фридрих Мерц заяви, вероятно за пред камерите, без сам да си вярва, че американският президент споделя позицията на европейските лидери за сигурността на Стария континент. Френският президент Еманюел Макрон увери, че Тръмп ще работи за прекратяването на войната, а украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че няма начин САЩ да не подкрепят Украйна. Последният настоя, ако преговорите за прекратяването на огъня се провалят, Западът да наложи още по-тежки санкции на Русия.

В същото време говорителят на руското Външно министерство Алексей Фадеев съобщи, че Кремъл не е променил червените си линии и екипът на Тръмп е информиран по въпроса. Фадеев посочи, че исканията на Русия са обявени от Путин още през юни 2024 г. и включват изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска области и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО.

Позициите на Европейския съюз, Украйна и Русия са ясни. Това не се отнася обаче за тези на американския президент. От една страна той заплаши с „тежки последици“, ако забележи, че Путин не приема сериозно прекратяването на войната. Тръмп заяви, че САЩ ще засилят вторичните санкции срещу държавите, които търгуват с Русия, което със сигурност ще е силен икономически шамар за Москва.

От друга страна, остава впечатлението, че американският държавен глава се е ентусиазирал от идеята да спечели Нобелова награда за мир, за която го номинира не кой и да е, а израелският премиер Бениамин Нетаняху. Администрацията на Тръмп полага изключителни дипломатически усилия, но те нямат особен ефект нито върху Москва, нито върху Киев. Тръмп вижда това и нищо чудно скоро да се откаже от посредничество и да остави грижата за Украйна на Европа. Той е съгласен да изпраща на Киев оръжие за милиарди, но само ако го плащат европейците.

По време на пресконференция в понеделник Тръмп два пъти заяви, че „отива в Русия“, за да се срещне с Путин, въпреки че Аляска е американска територия, откакто Съединените щати купиха огромната област от цар Александър II за 7.2 милиона долара.

По-късно, в сряда, президентът на САЩ използва име от съветската епоха при споменаването на втория по големина руски град. Той се оплака в собствената си социална мрежа „Трут соушъл“, че медиите са настроени много негативно за срещата му в Аляска и трудът му няма да бъде оценен, дори ако постигне споразумение Съединените щати да придобият „Москва и Ленинград безплатно“. Изглежда е пропуснал факта, че „Ленинград“ е Санкт Петербург от юни 1991 година.

Друг е въпросът, че колкото и да се заканва на Путин, отношението му към него е по-добро, отколкото към Зеленски, когото нагруби през февруари на среща в Белия дом, и към европейските лидери.

Още помним как, също през февруари, държавният секретар Марко Рубио отмени срещата си с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, след като тя вече беше пристигнала във Вашингтон. Като единствено обяснение за отмяната бяха посочени „въпроси, свързани с графика“. Брюксел прие това като огромно унижение. А и да не забравяме как преди време Тръмп твърдеше, че Путин е „гений“ и „много добър човек“.

На този фон едва ли европейските ръководители наистина вярват, че Тръмп ще предпочете да защитава интересите на Украйна, вместо да се стреми към изгодни за Съединените щати договори за енергия и ресурси.

Те много добре знаят, че американският президент е непостоянен, а руският – манипулативен, и затова резултатите от срещата между тях са с огромна въпросителна.

Едно обаче е сигурно – и Тръмп, и Путин са играчи в политиката. Те ще направят всичко възможно да не изглеждат губещи поне в собствените си страни.