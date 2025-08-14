РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Спешните мерки за Плевен – след месец подмяна на водопроводи и нови сондажи

безводие

Резултатът от спешната среща, която вчера регионалният министър Иван Иванов свика във ведомството си, събирайки кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, заради водния режим в двата града, е в три посоки.

– През следващата седмица ще започнат сондажи за нови водоизточници в Плевен.

– От средата на септември ще започне подмяна на водопроводите в Плевен, тъй като според кмета на града – Валентин Христов – загубата във водопреносната мрежа е 80 процента. Освен това той настоя водата да бъде изследвана за питейна годност. Христов подчерта, че ситуацията в града е критична, като освен в Плевен вода няма и в още 14 населени места.

– Предадените проекти в регионалното министерство от общините в Плевен и околностите ще бъдат преразгледани и така ще може да се включи подмяната на ВиК мрежата.

Министър Иванов обясни, че подмяната на ВиК мрежата не става от днес за утре и за това е нужно да се подготви документация и да се напишат проекти.

Ако някой от вас намери начин да завали дъжд и да се увеличи дебитът в реката, то тогава може би ситуацията ще се подобри„, призна още регионалният министър.

Новини от България и света.

