Тръмп е готов да предостави на Киев гаранции за сигурност извън НАТО

По време на разговор с европейски лидери на 13 август, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовността си да предостави гаранции за сигурност на Украйна, но само ако те не бъдат приложени в рамките на усилията на НАТО. Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на източници.

Според тях Тръмп е заявил, че Съединените щати са готови да играят определена роля в предоставянето на „възпиращи средства“ на Украйна, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня с Русия, но при определени условия.

В същото време, както съобщи един от източниците,

американският президент не е уточнил какво има предвид под гаранции за сигурност

и е обсъдил само „по-широка концепция“.

По-рано френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че Тръмп, на видеоконференция с европейски лидери, е обявил намерението на Вашингтон да допринесе за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, разработени от „коалицията на желаещите“. Според него, Тръмп е заявил също, че „преговорите по териториални въпроси ще се водят само в присъствието на Владимир Зеленски“ на срещата след срещата на върха Русия-САЩ в Аляска.

Миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Аляска на 15 август.

Това беше потвърдено и от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Лидерите ще се съсредоточат и върху вариантите за дългосрочно мирно решение на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се състои в Кремъл, а тя ще се проведе на руска територия, отбеляза Ушаков.

Серия от онлайн срещи за Украйна се проведоха на 13 август по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц.

Германският правителствен ръководител първо се свърза с най-близките европейски съюзници на Украйна за предварително обсъждане на по-нататъшни консултации с Тръмп. След това се проведе телефонна конференция с американския лидер и вицепрезидент на САЩ Дж. Д. Ванс. Германският канцлер обсъди резултатите от дискусиите в рамките на така наречената коалиция на желаещите.

„Тристранна среща с участието на руския президент Владимир Путин, американския му колега Доналд Тръмп и Володимир Зеленски няма да се проведе, освен ако Вашингтон не получи отговорите, които търси от Москва на въпросите си относно уреждането на кризата в Украйна.“ Тръмп направи това изявление, отговаряйки на въпроси на журналисти относно предстоящата среща с Путин в Аляска на 15 август по време на посещение в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ във Вашингтон.