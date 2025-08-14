РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трафикът е интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“

Два дни след откриването на реконструирания пункт "Калотина" задръстванията продължават, Главчев разпореди проверка

Трафикът е интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП “Калотина“. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния.

Възстановено е движениета през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки

Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3.5 тона.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Турция.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

