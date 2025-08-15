Сблъсъци на антиправителствените протести в Сърбия: 42 ранени полицаи, 37 са арестувани

Антиправителствените протести в Сърбия в четвъртък вечерта прераснаха в сериозни сблъсъци с полицията, като най-малко 42 полицаи са били ранени, а 37 души – арестувани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Ивица Дачич. По думите му, ситуацията е била най-напрегната в Белград, а също и в Нови Сад, където офис на управляващата Сръбска прогресивна партия е бил разбит от маскирани мъже с каски.

Дачич определи събитията като едни от „най-тежките нападения срещу полицията“ в последните години. По време на протестите демонстрантите са хвърляли камъни, използвали са метални решетки и палки, и са прикривали лицата си. Полицията е реагирала с химически средства, когато е било необходимо, за да овладее ситуацията. Сред задържаните е и хърватски гражданин, обвинен в нападение над сръбската жандармерия.

Протестната вълна е подета от студенти след трагедията в Нови Сад миналата година, при която загинаха 16 души. Студентите обвиняват правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм Блокирани бяха над 60 факултета в страната и организирани редица демонстрации срещу управляващите.