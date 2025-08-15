Тръмп се наслаждава на ролята си на миротворец, борейки се за Нобелова награда

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се наслаждава на „ролята си на главен миротворец“, вярвайки, че може да сключва сделки, които други президенти не са успели да сключат, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

„Тръмп се наслаждава на ролята си на главен миротворец, вярвайки, че може да сключва сделки, които са се изплъзвали на предшествениците му, демонстрирайки както проницателността си, така и силата си – независимо дали е успешен или не. Харесва му да бъде шеф на всички тези малки, слаби държави по света“, казва източник от Белия дом пред вестника.

Втори източник отбелязва, че президентът на САЩ се фокусира върху различни конфликти, отчасти защото вярва, че може да използва влиянието на Вашингтон, за да ги прекрати. Това контрастира с президентската му кампания, по време на която той следваше подход „Америка на първо място“.

„Фокусът на Тръмп върху разрешаването на конфликти е отчасти обусловен от

желанието му да спечели Нобеловата награда за мир, която отдавна търси“,

подчертава Politico.

Преди това беше съобщено, че президентът на САЩ многократно се е обаждал на бившия генерален секретар на НАТО и норвежки министър на финансите Йенс Столтенберг, за да обсъдят Нобеловата награда за мир.

По-рано президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян номинираха Тръмп за Нобеловата награда за мир. 

