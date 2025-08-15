Според Борисов срещата Тръмп – Путин може да донесе план за мир и край на войната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази надежда, че предстоящата среща в Аляска между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин, ще доведе до конкретен и положителен план, който да спомогне за спиране на войната и да засегне оръжейната индустрия.

Борисов подчерта, че такива мащабни срещи се провеждат само при наличие на предварителна стратегия, като се надява решенията да са в полза и на Украйна, и на Русия. Той отбеляза и значението на досегашните договорености за размяна на военнопленници, тъй като според него войниците не желаят да воюват в конфликт, който не е отечествен, а политически.

Във връзка с пожарите у нас лидерът на ГЕРБ посочи, че е обсъждал темата с вътрешния министър Даниел Митов. По думите му, има проблеми с обществени поръчки и съдебни дела между фирми, които забавят доставката на техника и облекло, въпреки отделените средства. Борисов смята, че парламентът трябва да определи една фирма изпълнител, за да не се губи време, като отбеляза, че пожарникарите разполагат с добра техника и екипировка.

Той коментира и темата за продажбата на държавни имоти, заявявайки, че за 15–20 години в управлението ГЕРБ няма сделка, от която да се срамува. Борисов критикува левите партии, президента Румен Радев и „Продължаваме промяната“, че търсят поводи за атаки, без да казват кой реално е тръгнал към приватизация. Според него настоящото управление изисква висока политическа отговорност, а евентуални предсрочни избори ще поставят другите партии в позицията да обясняват защо е паднало правителството.