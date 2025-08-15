Приходите на „Шелли Груп“ нарастват с 29.3% до 54 млн. евро

„Шелли Груп“ EД, доставчик на решения в областта на интернет на нещата и интелигентните сгради, отбеляза растеж над средния за сектора за първите шест месеца на 2025 година. Компанията продължава да разширява международните си дистрибуторски канали и присъствието си на нови пазари, развива портфолиото си от продукти и услуги и увеличава дела на продуктите, предназначени за професионални потребители.

Броят на професионалните инсталатори, които ползват Shelly продукти, е нараснал повече от два пъти, достигайки 2400 (31 декември 2024: 900).

С ръст на приходите над средното за пазара ниво, във всички региони,

немскоезичните страни продължиха да имат най-голям принос за растежа с ръст от 20.5%,

достигайки 25.9 млн. евро (50.7 млн. лв.). Международното разширяване на каналите за дистрибуция продължи да се ускорява, с особено силен растеж в Италия и Скандинавските страни. Европейският пазар (извън немскоезичните страни) нарасна с 31.6%, а останалата част от света – с 83.7 ва сто.

„Шелли Груп“ отчита 29.3% увеличение на приходите на групово ниво, които достигат 54 млн. евро (105.6 млн. лева) през първото шестмесечие. Нетната печалба на групата нарасна с 10.1% до 10.2 млн. евро (19.9 млн. лв.).

Паричните потоци от оперативна дейност за първите шест месец възлизат на 6.2 млн. евро (12 млн. лв.). Това се дължи на положителния нетен резултат и по-нататъшното подобрение на оборотния капитал чрез оптимизирани доставки, по-ниските нива на складовите наличности и постриктното управление на вземанията. В резултат паричните наличности са нараснали до 18.6 млн. евро (36.4 млн. лева) към края на юни в сравнение с 14 млн. евро (27.4 млн. лева) в края на 2024 година.

Потвърдени насоки за развитие през 2025 г.

За текущата финансова 2025 година съветът на директорите продължава да очаква нарастване на приходите до нива между 145 млн. евро и 155 млн. евро (284 млн. лв. до 303 млн. лв.) и увеличение на EBIT до нива между 35 млн. евро и 40 млн. евро (68 млн. лв. до 78 млн. лв.). През изминалата 2024 финансова година приходите възлизат на 106.7 млн. евро (208.7 млн. лв.), а EBIT – на 25.7 млн. евро (50.3 млн. лв.).

Волфганг Кирш, изпълнителен директор на Shelly Group, отбелязва, че през първото полугодие фирмата успешно продължи своя растеж и допълнително е укрепила пазарната си позиция. Разширяването на международната дистрибуторска мрежа, нарастващият дял на професионалните потребители и целенасочените подобрения в ефективността допринасят значително за положителното развитие на бизнеса на компанията.

„Освен това наблюдаваме

значително увеличение на броя на потенциалните клиенти

и рязък ръст на абонатите на премиум услуги. Непропорционално силният растеж на активациите на нови устройства в облака на Shelly в сравнение с нарастването на приходите, генерирани от продажба на устройства, показва, че нашите продукти действително се продават на потребителите и не остават в дистрибуторските канали – добър знак за положителна втора половина на годината. Въз основа на устойчивата силна динамика във всички региони, ние сме уверени в останалата част от годината и потвърждаваме нашата прогноза.“

Shelly Group SE разработва, проектира и разпространява IoT решения за интелигентни сгради за професионални и непрофесионални потребители. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергопотреблението на електроуреди и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни. В допълнение към продажбата на устройства,

Shelly Group генерира приходи от своите облачни приложения.

Компанията се възползва от производство с ниски капиталови разходи чрез използването на подизпълнители. Тя има силно присъствие в немскоезичните страни и е представена с продуктите си в повече от 100 страни. С дъщерни дружества в Германия, България, Словения и Полша, както и в САЩ и Китай, Shelly Group е с глобално присъствие.

„Шелли Груп“ е регистрирана на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г., а от ноември 2021 г. – на Франкфуртската фондова борса. От началото на годината цените на тези акции вървят нагоре на БФБ, като в момента вече се търгуват при 50.6 евро (100.1385 лева) за една акция, така инвеститорите оценяват фирмата на 929 692 672 евро (1 818 320 819 лева).