Инфлацията в България през юли достига 5,3% на годишна база

През юли 2025 година инфлацията в България достига 1,7% на месечна база и 5,3% на годишна база спрямо юли 2024 година, показват данните на Националния статистически институт. От началото на годината цените са се повишили с 4,1%, а средногодишната инфлация за последните 12 месеца е 3,2%. За сравнение, през юни месечната инфлация беше 0,4%, а годишната – 4,4%.

По Хармонизирания индекс на потребителските цени месечната инфлация за юли е 1,4%, а годишната – 3,4%. Натрупаната инфлация за последните три години е 17% по Индекса на потребителските цени и 14,6% по ХИПЦ, а за последните пет години – съответно 41,2% и 34,6%. ХИПЦ се използва за сравнение между държавите от Европейския съюз и е един от критериите за присъединяване към еврозоната.

Най-голям ръст на цените спрямо юни е отчетен в групите „Развлечения и култура“ (+13,2%), „Ресторанти и хотели“ (+2,4%), „Съобщения“ (+2%), „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (+1,9%), „Транспорт“ (+1,3%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+1%). Единственото поевтиняване е при „Облекло и обувки“ (-3,4%).