DeepSeek отлага новия си AI модел заради проблеми с чиповете на Huawei

Китайската AI компания DeepSeek е спряла временно следващото си пускане на голям AI модел. Компанията се готвеше да представи новия си голям езиков модел R2, но срещна проблеми при обучението му на чипове на Huawei, съобщава Financial Times.

Това е последният удар, свързан с американските износни ограничения, които не позволяват най-мощните GPU-та на Nvidia да попаднат в китайски ръце – пропаст, която се оказва трудно да се запълни. Липсата на висококачественият хардуер на Nvidia вече забавя напредъка на R2, а изпълнителният директор Лян Венфенг не е доволен от текущото му представяне. За момента няма обявена дата за пускане.

Най-новата версия на DeepSeek, R1-0528, все още предизвиква внимание, като компанията твърди, че тя се представя близо до модели като o3 на OpenAI и Gemini 2.5 Pro на Google. Но колкото по-дълго R2 остава в разработка, толкова по-голям е натискът в състезанието за изтласкване на AI моделите до върха на технологичния прогрес.

