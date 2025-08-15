Последно: И четиримата кандидати за членове на КПК са допуснати до изслушване

След третото си поред заседание днес (15 август) номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) взе решение да допусне до изслушване и четиримата кандидати. То ще се проведе точно след седмица – на 22 август.

На днешно заседание комисията в състав – Венера Милова – главен секретар на Министерството на правосъдието, адвокат Нина Седефова – член на Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев – член на Върховния касационен съд, Айсун Авджиев – главен секретар на омбудсмана, и Силвия Къдрева – заместник-председател на Сметната палата – разгледаха и допълнителните документи, които адвокат Аделина Натина не бе приложила първоначално. След това номинационната комисия се произнесе, че Натина може да продължи участието си в процедурата.

Така на 22 август ще бъдат изслушани и четиримата кандидати – адвокат Аделина Натина – Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Калин Калпакчиев обясни, че на изслушването след седмица кандидатите ще бъдат оценени по три критерия, като за всеки един от тях те са описали и отделни показатели. Критериите са нравствени и професионални качества, квалификация и опит. Оценките са от 1 до 10, като 1 е минималната, а 10 – максималната.