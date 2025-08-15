„Суперекипът“ на Meta за изкуствен интелект ще бъде мениджърското предизвикателство на века

Meta Platforms Inc. харчи цяло състояние, за да събере най-светлите умове в областта на изкуствения интелект. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг може би трябва да има предвид, че според изследванията събирането на твърде много гении в един екип може да има обратен ефект.



Експерти по управление на екипи предупреждават, че събирането на „суперзвезди“ може да доведе до завист, саботаж и борба за надмощие, ако не се управляват правилно. Изследвания от 70-те години на миналия век показват, че екипи, съставени изцяло от хора с висок коефициент на интелигентност, са склонни към продължителни спорове, тъй като егото им надделява и те започват да пазят информация, вместо да си сътрудничат.



За да се справи с тези предизвикателства, екипът на Meta, ръководен от Александър Уанг (28-годишният бивш изпълнителен директор на Scale AI) и Нат Фридман (48-годишният бивш изпълнителен директор на GitHub), трябва да приложи ключови мениджърски принципи:

Ясно дефиниране на ролите: Всеки член на екипа трябва да има ясно очертани "пътеки за плуване", за да се избегне възприемането на колегите като заплаха. Определяне на йерархията: Откритото определяне на това кой взема решения по ключови въпроси е от решаващо значение за предотвратяване на борбата за власт. Ясната йерархия помага на групите да координират действията си, въпреки че може да се променя в зависимост от конкретния проблем. Изграждане на химия в екипа: Създаването на доверие, открита комуникация и чувство за обща цел са съществени за постигането на висока ефективност. Много мениджъри обаче нямат търпението и дисциплината да се посветят на този процес.

Ролята на Александър Уанг

Марк Зукърбърг прави един от най-големите си залози именно на Александър Уанг, който е известен с това, че поставя изключително взискателни темпове и се стреми към „плътна концентрация на талант“ в организацията. Въпреки че Уанг има успешен опит като основател на Scale AI (компания за услуги по етикетиране на данни, ключови за обучението на AI), той и неговият стартъп нямат опит в разработването на пробивни изследвания в областта на изкуствения интелект. Сега той трябва да спечели уважението на екип от световноизвестни учени.

Успехът на Meta в надпреварата за изкуствен общ интелект (хипотетичната точка, в която AI превъзхожда човешките способности) ще зависи не само от привличането на най-добрите умове, но и от способността им да работят ефективно заедно. Както отбелязва един от експертите: „Въпросът е: Могат ли да изградят звезден екип?“

