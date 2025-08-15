Руско-американската среща на върха в Аляска е основната тема на дискусии в света. Експерти говорят за това къде и защо отиват делегациите, разсъждават как ще протече срещата на върха и как ще завърши. Повечето са съгласни, че Русия вече е спечелила, независимо от резултата от личната среща между президентите Путин и Тръмп. FAZ, Xinhua и други медии оценяват перспективите на срещата на върха в Аляска.

Bloomberg (Ню Йорк, САЩ)

Путин ласкае Тръмп, а американският лидер смекчава очакванията за срещата на върха

Желанието на Путин да използва чар и обаяние, преди да пристигне на американска земя за лична среща с американския президент в петък, имаше за цел да сведе войната – най-смъртоносният конфликт в Европа от десетилетия – до само един детайл по пътя към възстановяване на връзките между Вашингтон и Москва. Тръмп обаче се опита да смекчи надеждите за пробив, отчасти наранен от среща с Путин по време на първия му мандат, която беше възприета като срам за американския президент.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Русия иска нов световен ред

Това е тонът на всички изявления на руското ръководство след първата среща на делегациите на Русия и новото американско ръководство малко след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Украйна е само част от новото начало в руско-американските отношения, което трябва да доведе до нов световен ред. Целите на Москва са отразени и в състава на руската делегация. Освен Ушаков и външния министър Лавров, Путин ще бъде придружен от министъра на отбраната Андрей Белоусов, министъра на финансите Антон Силуанов и ръководителят на държавния Фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

От Аляска с любов

Призраците на Мюнхен и Ялта трябва да преследват Аляска. Руският лидер все още трябва да убеди американския президент да чете картите на Украйна така, както ги чете той. Путин вече е преминал една червена линия с Тръмп, за която други отдавна биха платили. Той унижи Тръмп. Почти всеки път, когато американският президент поиска от Путин прекратяване на огъня, руските атаки се засилиха още на следващия ден. Това нарани суетата на Тръмп. Но два фактора, които имат екзистенциално значение за Украйна, работят срещу това в полза на Путин. Първият е, че Тръмп иска да постигне споразумение много повече от Путин. Второто предимство на Путин е невежеството на Тръмп.

В Ялта Франклин Рузвелт имаше Уинстън Чърчил и Хари Хопкинс. Но Сталин все пак получи това, което искаше. Теодор Рузвелт веднъж каза, че американските президенти трябва да говорят тихо и да носят голяма тояга. Тръмп говори силно и размахва юфка. Путин има всички основания да бъде оптимист в петък.

Le Figaro (Париж, Франция)

Среща на върха в Аляска: Владимир Путин се надява да убеди Доналд Тръмп да „изостави“ Украйна

Руският президент може да предложи на своя колега „пътна карта“ за прекратяване на огъня с условия, които са неприемливи както за Киев, така и за европейците. Фактът, че американците все още са готови да го приемат, да говорят с него и да преговарят с него, вече е голямо постижение за Путин.

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

„Ще стане ли той моят нов най-добър приятел?“ – Доналд Тръмп се стреми към сближаване с Путин от самото начало

Много хора все още имат подозрения: стана ли Доналд Тръмп президент през 2017 г. по милостта на Путин и все още ли е президент? Сега, когато лидерите на двете страни се срещат в Аляска за двустранна среща на върха, този въпрос става все по-остър. Има опасения, че Тръмп ще се подмазва на кремълския лидер и ще сключи гнила сделка зад гърба на украинците. Вярно е, че наскоро Тръмп се изказа директно срещу него. Очевидно предишният ентусиазъм в един момент се е изпарил.

Тръмп заплаши руския лидер със санкции. Той запази спокойствие. И сега е възнаграден с покана за Аляска: получи възможността да се снима с Тръмп на американска земя. На пръв поглед изглежда, че Тръмп е в джоба на Путин. Или Тръмп разбира отлично какво прави? Въпреки това изглежда, че американският президент се държи странно сдържано с Путин. Понякога лае, но не хапе. Дали зад симпатиите му към Русия има нещо повече?

Синхуа (Пекин, Китай)

Какво да очакваме от предстоящата среща между Тръмп и Путин в Аляска

Перспективите за пробив остават мрачни, като двамата лидери подхождат към преговорите от много различни позиции. Дори ако Тръмп и Путин се споразумеят за общи принципи, ще бъде трудно да се постигне работещо прекратяване на огъня. Прекратяването на боевете изисква споразумение за изтегляне на войските, гаранции за сигурност и бъдещия статут на спорните региони – въпроси, които се изплъзват на решение от началото на конфликта през 2022 година. Без ясни механизми за прилагане на прекратяването на огъня, предупреждават експерти, то може бързо да се разпадне.

Дали срещата на върха в Аляска ще помогне за напредъка на кризата в Украйна или ще увековечи крехката патова ситуация, ще зависи от това дали лидерите могат да преодолеят дълбоките различия. С втвърдяването на позициите и недостига на доверие, прекратяването на огъня, дори и да бъде постигнато, ще бъде трудно.