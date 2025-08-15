Как да си напазаруваш земя за под левче?

Чевръст областен управител търгува държавни имоти от уж неодобрения списък

Докато правителство и опозиция задълбочават скандала, свързан с предвидените за продажба 4400 държавни имоти, чевръсти висши чиновници вече са предприели действия по реализацията на част от тях.

Такъв е случаят с областния управител на Благоевград – Георги Динев, който очевидно е бил добре информиран за подготовката на бъдещите продажби. Оказва се, че той е реагирал доволно бързо, и се опитва да продаде такъв имот в община Кресна. Независимо от факта, че същият беше включен във вече изчезналия списък на държавните имоти с отпаднала необходимост, които щяха да се търгуват в случаите, когато общините не проявят интерес да ги получат за свои проекти.

Намерена е и удобната формула за продажба – заварено положение.

Това става ясно от публикуваната на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, обява. Процедурата за продажба на имот в Кресна вече е обявена, крайният срок е 6 октомври 2025 година. Реално е спазен и двумесечния срок, който е задължителен при този вид обявления.

Разбира се има и законова хватка как да се спести чакането. В условията е посочено, че самият търг ще се проведе на 15-ия работен ден след регистрацията на първия кандидат-купувач.

С други думи, ако някой кандидат- купувач се е вписал на 11 август например, не е необходимо да се чака чак до октомври, тъй като процедурата може да приключи и да края на август. Удобен месец за пазаруване по време на най–отпускарския сезон…

За какво точно иде реч? Въпросният имот е с площ 2949 кв.м и е описан като обществен селищен парк – градина. Любопитното в случая е посочения акт за частна държавна собственост, който е издаден съвсем наскоро – на 28 март тази година. Става въпрос за терен, който се намира в покрайнините на Кресна, в непосредствена близост (на 200-300 метра) от международния път Е-79, в района на бензиностанция „Петрол“ и оранжериите. Привлекателното на този терен, освен местоположението, е че той е с напълно изградена инженерна инфраструктура, каквато си е направо рядкост за нашенските географски ширини.

Данъчната му оценка съгласно удостоверение, издадено през март от община Кресна е 6945.50 лева. Паркът е обявен за продан чрез електронен търг при начална тръжна цена от 40 486 лв. без ДДС. Стъпката за наддаване е 400 лв., а депозит на участниците е 50% от продажната цена, или 20 243 лева.

Това на практика е вторият търг за продажбата му – преди това е бил обявен на 13 юни при същите условия и параметри, с валидност на процедурата до 13 август, но очевидно тогава подходящият купувач не се е появил.

Явно областният управител Динков е фен на тази схема на продажба

През април отново чрез електронен търг, той е продал поземлен имот с площ 41 771 кв.м. и акт за частна държавна собственост, издаден само месец по-рано (на 27 март) в Петрич, в местността Амушеви лъки. Началната му тръжна цена е била 40 300 лв. без ДДС . Очевидно особено наддаване не е имало, защото новият собственик на имота – пернишката „Портос С 2016“ ЕООД на строителния предприемач Станислав Любомиров го е придобил за едва 40 703 лева. Или на цена под левче за квадрат.

Пак през април е продаден огромен държавен терен – от 145 768 кв.м. в местността Тръстен в Петрич. Тогава начална тръжна цена е била 304 405 лв. без ДДС и стъпка за наддаване 3045.00 лв. без ДДС. Електронният търг с явно наддаване е спечелен от софийската фирма „Йотов и син България“, създадена през 1991 г. с предмет на дейност външнотърговска, с продукти на военната промишленост. За огромния терен в Петрич собственикът на фирмата Ивайло Йотов се е изръсил с „колосалната“ сума от 307 450 лева.

Последната продажба на държавен имот през тази година е в с. Ковачевица, община Гърмен. Тук в местността Чифте чарк са били продадени 371 кв. м. с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“. Теренът е продаден заедно с построената в него двуетажна сграда на хотелиера от Добринище Костадин Вучков срещу „впечатляващата“ сума от 26 030 лева.

Ако съдим по цените от този тип продажби, едва ли правителството може да очаква , че хазната ще се препълни?!

По-скоро, работата прилича на

стремеж да се напълнят имотните партиди (и джобовете)

на подходящите хора срещу жълти стотинки. И е напълно разбираем мириса на гнило около тези сделки.

В случая правителството се опита да прикрие срамотите си със смокинов лист като обяви, че прехвърля топката в ръцете на Народното събрание. То трябвало да реши съдбата на имотите, сред които има паркове, част от държавната граница на България по планина Беласица, римският амфитеатър до Министерския съвет, минерален извор, нос „Кротиря“ в Поморие и нос „Червенка“ в Черноморец, горски имоти в природни паркове и т. н.

Накъде отиват нещата става ясно от факта, че в последния си работен ден преди лятната ваканция депутатите гласуваха промени в Закона за държавната собственост, с които да бъде улеснена бързата приватизация на държавните имоти. И въпреки че президентът Румен Радев наложи вето на промените, наесен със сигурност то ще бъде преодоляно. Безцеремонно и без смокинов лист…