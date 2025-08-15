Какво е известно за военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска?

В момента военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж, Аляска, е едно от най-често цитираните места в света. Както е известно на 15 август, петък, там ще се проведе среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Военната база Елмендорф-Ричардсън е съвместна (междувидова) база на въоръжените сили на САЩ. Създадена е през 2010 г. чрез сливане на две съседни бази – военновъздушната база Елмендорф и армейската база Форт Ричардсън. Първата построена през 1940 г. близо до Анкоридж. Тя е кръстена на капитана от военновъздушните сили на САЩ Хю Мърл Елмендорф, загинал по време на изпитателен полет. Втората е наречена така в чест на бригадния генерал от армията на САЩ, участник в Първата световна война и военната интервенция в Съветска Русия, изследовател и географ на дивата природа на Аляска Уайлд Престън Ричардсън.

Днес базата е дом на 11-та военновъздушна армия, 11-та въздушнодесантна дивизия (съществувала 1943-1958 г., реактивирана през 2022 г.), 3-то крило на военновъздушните сили на САЩ, 381-ва разузнавателна ескадрила на военновъздушните сили на САЩ и 76-то крило на Националната гвардия на военновъздушните сили на Аляска. Военновъздушната база се контролира от 673-то крило за поддръжка на базата.

В допълнение към въздушните части, базата обслужва и наземни части.

Тя е и дом на щаба на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) в региона на Аляска, отговорен за противовъздушната и противоракетната отбрана, и на Аляското командване (подразделение на Северното командване), отговорно за бойните операции в Аляска и съседните райони. Базата разполага с учебни и аналитични центрове. Контролът на въздушното движение се осигурява от ARTCC на Анкъридж.

Базата разполага с инженерни, логистични и медицински части.

Общата стойност на инфраструктурата се оценява на повече от 12 милиарда долара. В момента се извършва строителство за удължаване на пистата. Проектът, оценен на 360 милиона долара, е планиран да бъде завършен до 2026 г.

Според уебсайта на базата, там служат над 5500 военни и цивилни служители.

Любопитен детайл

През 1971 г. президентът Ричард Никсън се среща с император Хирохито на Япония във военновъздушната база Елмендорф. Срещата е кратка – императорът, на път за Европа, е в Аляска за 110 минути (самолетът му се зарежда с гориво в Анкъридж). Въпреки това, това беше значимо събитие, тъй като за първи път японски император напусна страната си.

Аля̀ска е 49-ият щат на САЩ, приет в съюза на 3 януари 1959 година.

Той е най-северният и най-големият по площ щат на САЩ – 1 717 856 km² (17.47% от територията на страната).

Аляска и Хавай са двата единствени щата на САЩ, които са отделени от основната територия на страната.

Американският сенат купува Аляска за 7.2 млн. щ.д. (1.67 млрд. щ.д. по цени към 2008 г.) на 30 март 1867 г., а флагът на САЩ е издигнат на 18 октомври същата година.

Днес 18 октомври се празнува в щата като Ден на Аляска.