Майката на основателя на Amazon Джеф Безос е починала в Маями

На 14 август Джаки Безос, майката на основателя на онлайн търговеца на дребно Amazon Джеф Безос, е починала в Маями на 78-годишна възраст. Според съобщенията, тя е страдала от деменция.

Джаки Безос активно е подкрепяла сина си в ранните години на Amazon. Бъдещият технологичен гигант, чиято пазарна капитализация сега се оценява на почти 2.5 трилиона долара, е основан през 1994 г. в Белвю, Вашингтон, като онлайн книжарница. През 1995 г.

Джаки Безос, заедно със съпруга си и доведения баща на Джеф – Мигел Безос, инвестират 245 000 долара в стартъпа.

Джаки Безос ражда Джеф Безос през 1964 г., когато е на 17 години и е ученичка в гимназията. При раждането на детето го кръщават Джефри Престън Йоргенсен. Бащата на Джеф Безос е Тед Йоргенсен, който се развежда с Джаки, когато детето е на 17 месеца. Няколко години по-късно тя се омъжва за Мигел Безос, който осиновява Джеф. Джаки има още две деца от този брак.

Джаклин Безос (по баща Гизе, преди това Йоргенсен; 29 декември 1946 г. – 14 август 2025 г.) е майката на Джеф и Марк Безос. Тя осигури първоначалната инвестиция за стартиране на Amazon.com и беше филантроп като съосновател на фондацията на семейство Безос.