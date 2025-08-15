Международния валутен фонд (МВФ) актуализира класацията на страните и териториите по БВП на глава от населението в номинално изражение. Десетте най-големи страни в списъка през 2025 г. са същите като през 2015 г. при последната оценка: позициите им обаче са се променили донякъде през последните десет години. Само Люксембург остава начело с БВП на глава от населението от 140 940 долара (през 2015 г. той е бил 106 710 долара). Ирландия се изкачи от шесто на второ място в класацията (108 920 долара), докато Швейцария (104 900 долара) падна от второ на трето.

Следват Сингапур – 91 930 долара, Исландия – 90 280 долара, Норвегия – 89 690 долара, САЩ – 89 110 долара, Макао – 76 310 долара, Дания – 74 970 долара и Катар – 71 650 долара.

Германия с БВП на глава от населението от 55 910 долара е на 19-то място.

Данните на МВФ показват също един любопитен детайл. За първи път

Руската федерация губи лидерството си в постсъветското пространство –

БВП на глава от населението в Казахстан е малко по-висок – 14 770 долара. Това поставя страната на 68-мо място. Русия с БВП на глава от населението от 14 260 долара е на 71-во място.

Китай пък е 73-ти с 13 690 долара БВП на глава от населението.

Високият растеж на БВП на глава от населението в Казахстан се улеснява, наред с други неща, от оптимизма относно растежа на производството на петрол и динамиката на активността в непетролния сектор, отбелязват от Евразийската банка за развитие (ЕБР). „Мащабните мерки за подкрепа на инвестиционни проекти, чийто обем на финансиране за 2025 г. е планиран на ниво от 6% от БВП, повече от компенсират негативните ефекти от външни шокове“, отбелязват експертите й. Икономическият растеж на Казахстан се подкрепя от стимулираща бюджетна политика, растеж на производството на петрол и правителствени инициативи, насочени към регионално развитие и създаване на инфраструктура. Евразийската банка за развитие прогнозира, че растежът на реалния БВП в Казахстан ще се ускори до 5.5% през 2025 г. след 4.8% през 2024-а.

За Казахстан подобряването на позицията му в рейтинга, има повече от просто символично значение.

В условията на търговска война „средната“ позиция на страната между Изтока и Запада разкрива нейния транзитен потенциал за увеличаване на взаимните доставки между САЩ и Китай. Международното признание на икономическите успехи на Казахстан би могло да увеличи неговата привлекателност, включително за разширяване на инвестициите.

Съществена роля за икономическия потенциал на Казахстан играят природните ресурси – страната е богата на въглища, нефт, природен газ, редица черни и цветни метали, злато, уран, боксит. Значителните запаси от полезни изкопаеми привличат интереса на крупни чуждестранни компании. Държавата също полага големи усилия за привличане на чужди капитали в най-важните отрасли на икономиката. Насърчаването и защитата на чуждестранния капитал се регулира с над 20 законодателни и нормативни акта.