Точно месец след ареста на Благомир Коцев варненци планират нова акция

Месец след неправомерното задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, планираме – по случай празника на Варна – да засвидетелстваме внимание към Пламенка. Това пишат организаторите на нов протест във Варна.

Те планират той да е пред заведение, за което се твърди, че е собственост на Пламенка Димитрова – жената, подала сигнала, довел до ареста на кмета на морската столица и на двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Заедно с тях бе задържан и бизнесменът Ивайло Маринов, съдружник във фирмата, спечелила разследваната за корупция обществена поръчка, който обаче по-късно бе пуснат с мярка „подписка“, защото за него не бяха намерени достатъчно доказателства.

Акцията ще бъде пред ресторанта на Пламенка Димитрова – от 18.30 часа, като организаторите отбелязват, че не са забравили за удобните показания, които тя е дала за изпълнението на произвола срещу Благомир Коцев и двамата общински съветници. Припомняме, че лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заведе иск срещу Пламенка Димитрова в Районен съд – Варна за клевета и набедяване.

„Заповядайте и канете приятели!„, призовават организаторите.

