Не е допуснато разрастване на пожара в Пирин

Два хеликоптера „Кугър“ се включиха и този следобед в потушаването на пожара в Пирин. Ситуацията към момента е спокойна.

Локализирани по периметъра са и двете огнища на пожара в Пирин. Не е допуснато разрастване на огъня днес. Това каза директорът на Държавното горско стопанство „Струмяни“ Иван Ризов:

“Няма особена промяна. Сутринта температурите бяха по-ниски от вчерашния ден. Следобед се вдигнаха, но има и много вятър. Цял ден вятърът не е спирал, което не помага особено. Пушек се вижда само от едното огнище в момента. По-малки огнища има вътре в самия пожар. В перифериите няма горене”, обясни той.

Около 150 пожарникари, горски служители и доброволци се очаква да се включат в гасенето на огъня и утре, каза още Ризов.