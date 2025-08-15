Започнаха първите туристически резервации за 2026 г., съобщи министър Боршош

Вече са направени първите туристически резервации за 2026 г., каза в Кюстендил министър Мирослав Боршош, който беше в града за празника Голяма Богородица, официален за Кюстендил.

Има устойчив интерес към България като туристическа дестинация, отбеляза министърът.

Очакваният ръст на туризма в страната за първото полугодие е между 5 и 7 процента, каза министър Мирослав Боршош. Ръст е отчетен както по линия на чуждестранните туристи, така и по отношение на вътрешния туризъм:

„Имахме много силен зимен сезон и засега и летният сезон се очертава доста добър, но все още не можем да възстановим резултатите ни от 2019 г. при предпандемичните няколко основни класически пазара. Все още, макар че започна възстановяването на немския пазар, направихме поредица от големи срещи с най-големите туроператори. Направихме голямо събитие във Варна, където бяха над 200 туроператори. Това дава отражение. Вече говорим за Сезон 2026 г., като започнаха първите резервации. Все още искам да постигнем повече на немския пазар и на Обединеното кралство. Възходящо върви, за радост, и румънският ни пазар. Същото наблюдавам и се надявам да се случи и с полския като традиционен пазар и разбира се, имаме много добър ръст на два пазара, които трябва да отчетем. Това са турски и израелски пазар“, разясни Боршош.

Министърът засегна и това, че планинският туризъм засега остава в сферата на ски туризма, а дестинации като Седемте рилски езера, например, където в момента са хиляди планинари и чуждестранни туристи, изостава като инфраструктура, модерно оборудване и други.

„А това, което се опитваме да направим и което е световна тенденция, планината да е 365 дни туристическа дестинация“, посочи той.