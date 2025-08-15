Прекратиха предсрочно пълномощията на кмета на Герман

Общинска избирателна комисия (ОИК) – Столична е установила нарушение, извършено от кмета на Герман – Божидар Трайков, издигнат от ГЕРБ-СДС, и заради това прекратява предсрочно пълномощията му като кмет. Това става ясно от решение на ОИК – Столична.

Комисията установява, след като до нея са изпратени два сигнала – единият през август 2024 г., а другият – през януари 2025 г., че към датата на полагането на клетва и встъпването си в длъжност като кмет на Герман – 13 ноември 2023 г., Трайков е притежавал дружествени дялове в търговските дружества „Български автостъкла“ ООД и „Тезбус“ ООД.

Той предприема действия по прехвърляне на притежаваните от него дружествени дялове в „Български автостъкла“ ООД, като вписването на променените обстоятелства в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е с дата 30 ноември 2023 година. Трайков обаче не е уведомил председателя на Столичния общински съвет и Общинската избирателна комисия за предприетите от него действия.

По отношение на „Тезбус“ ООД той отново не е изпълнил ангажиментите си – т.е. да се оттегли в нужния едномесечен срок след встъпването си в длъжност като кмет – а именно до 13 декември 2023 година.

От общинската избирателна комисия отчитат, че той е предприел действия, но те не са довели до нужния резултат, а именно вписване на прекратяване на участието му в едномесечния срок съгласно закона.

От комисията обръщат внимание, че от момента на полагане на клетва – 13 ноември 2023 г., и встъпване в длъжност като кмет, за Трайков се въвеждат ограничения. И именно заради тях няма никакво значение дали той действително е осъществявал търговска дейност или не, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси.