Тръмп лично ще посрещне Путин във военната база Елмендорф-Ричардсън

Доналд Тръмп лично ще посрещне президентския полет от Русия на летището във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън. Това съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници в администрацията на президента на САЩ.

Според тях, последните детайли и сценографията на церемонията по срещата с руския президент все още се договарят, но президентът на САЩ възнамерява да окаже на руския президент максимални почести.

Изявленията на Тръмп преди заминаването за срещата на върха в Аляска: гаранции за Украйна, санкции за Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлетя за Аляска на 15 август, където ще се срещне с руския президент Владимир Путин. На борда на самолета, с който президентът на САЩ Доналд Тръмп отлетя за Аляска днес, 15 август, той сподели с журналисти очакванията си за предстоящата среща и възможните теми за преговори с руския президент. Ето някои от тях.

Относно очакванията

-Надявам се, че от срещата на върха в Аляска ще се получи нещо.

-Няма да преговарям от името на Киев. Тук съм, за да събера всички на масата за преговори.

-Бих искал да се съсредоточа върху проблемите на моята страна, но участвам в украинското уреждане, за да спася човешки животи.

Относно темите на преговорите

-Ще обсъдя с Путин евентуални размени на територии между Русия и Украйна, но решенията са на Москва и Киев.

-Русия ще се изправи пред тежки икономически последици, ако страните не постигнат съгласие за Украйна.

-Продължаващите атаки срещу Украйна само вредят на Путин.

Относно гаранциите за Украйна

-Предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна е възможно с участието на Европа и други страни.

-Предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна във формат НАТО няма да се случи.

Относно сътрудничеството с Руската федерация

-Виждам интереса на Русия към икономическия потенциал на Съединените щати.

-Готов съм да обсъдя бизнес въпроси с Путин, ако може да се постигне напредък в украинска посока.

-Одобрявам Путин да доведе много бизнесмени на срещата на върха.

-С Путин се разбираме и се уважаваме.