Двама министри почетоха паметта на медиците ни, загинали при спасяването на човешки живот

Военномедицинска академия почете паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и граждани, загинали при спасяването на човешки живот. Това стана днес (15 август) на специална церемония – с вой на сирени и с поднасяне на венци и цветя пред „Паметника на загиналите медицински чинове“ в пространството край болницата. Днешната дата се отбелязва като Деня на спасението – инициатива, създадена през 2005 г. от д-р Тотко Найденов, главен редактор на вестник „Български лекар”, с подкрепата на ВМА и със съдействието на Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст и синдикатите. Идеята е в този ден да се почете паметта на 26-годишния д-р Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 г. спасява 47 души от пламнал автобус, но по-късно загива от тежките си изгаряния.

На днешната церемония присъстваха министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Петко Стефановски, началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, представители на други институции, лекари и медицински специалисти.

„Това е ден на уважение, памет и дълбоко преклонение пред хората, които поставят чуждия живот над собствения, водени от морал, състрадание и непоколебим професионализъм„, заяви министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

Известни са имената на над 130 лекари и 20 медицински сестри, загинали по време на работа, предимно след извършване на тежки среднощни операции, катастрофи с линейки, както и след заразяване с болестите на свои пациенти. В списъците са и полицаи, минни спасители и обикновени граждани, изгубили живота си, спасявайки други хора.

Началникът на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски отбеляза, че след избухването на пандемията от COVID-19 към черните списъци са добавени имената на над 150 лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори на линейки, които до последно са помагали на болните от коронавирус, но са загубили битката за собствения си живот.

„ВМА остава верен пазител на тази памет. Защото никой, който е дал живота си, за да спаси друг, не бива да бъде забравен. Да отдадем почит на тези герои не е просто традиция – това е дълг, който носим като общество и ние като медици. Няма по-висша мисия от това да се бориш за чужд живот – и няма по-голяма жертва от тази, да го направиш със съзнанието, че може да изгубиш своя„, подчерта началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.