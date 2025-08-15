Тръмп посрещна Путин в Аляска, предстоят дълги преговори за край на войната в Украйна

Снимка: „Би Би Си“

Руският президент Владимир Путин пристигна в Аляска, като неговият самолет ТU-214PU кацна малко преди 22:00 ч. във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ близо до Анкоридж. Резервният му самолет пристигна час по-рано, а около 30 минути преди кацането на Путин в базата се приземи и Air Force One с американския президент Доналд Тръмп.

В 22:10 ч. Доналд Тръмп посрещна Владимир Путин, който премина по червен килим. Американският президент ръкопляска на руския си колега, двамата се здрависаха, позираха за снимка и заедно се отправиха с една кола към базата.

Срещата между президентите на САЩ и Русия, под мотото „В преследване на мира“, ще продължи 6–7 часа във военната база.

Първо ще се проведат разговори във формат „3 на 3“. От руска страна ще участват Владимир Путин, Сергей Лавров и Юрий Ушаков, а от американска – Доналд Тръмп, Марко Рубио и Стив Уиткоф. След това ще се присъединят и останалите членове на делегациите. Русия ще бъде представена още от министъра на отбраната Андрей Белоусов, шефа на РФПИ Кирил Дмитриев и министъра на финансите Антон Силуанов. От страна на САЩ ще участват финансовият министър Скот Бесънт, министърът на търговията Хауърд Лътник и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Министърът на отбраната Хегсет също пътува към Аляска.

За срещата в Аляска са извикани и най-високопоставените военни на САЩ – председателят на Съвместните началници на щаба генерал Дан Кейн, както и генерал Алексус Гринкевич, който е командващ Европейското командване на САЩ и главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

Известно е, че след края на разговорите двамата президенти ще дадат съвместна пресконференция. След това руската делегация ще отлети за Москва, а Тръмп планира да напусне Аляска в 04:45 ч. в събота, българско време.

Не се очаква президентите на САЩ и Русия да подпишат официален документ след срещата на върха в Аляска. След разговорите на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, Западът уточни, че би счел срещата за „успешна“, ако бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна и готовност за подписване на мирен договор между Зеленски и Путин на нова среща, която вероятно ще се състои още следващата седмица. За това обаче и Русия, и Украйна трябва да се съгласят на замразяване на конфликта по текущата фронтова линия и евентуална размяна на територии. Засега нито Киев, нито Москва са дали съгласието си за този план.

Тръмп оценява шансовете срещата му с Путин да бъде успешна на 75 процента. Той подчерта, че Европа не му поставя условия за решаване на украинската криза, но „ще бъде въвлечена“ в този процес.

Очаква се диалогът между Русия и САЩ да не се ограничи само до войната в Украйна, а да засегне и въпроси като контрола върху стратегическите настъпателни оръжия, природните ресурси в Арктика и други теми.

„Може и да си тръгна“

По път за Анкоридж Тръмп заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че иска прекратяване на огъня между Русия и Украйна „възможно най-скоро“. „Не знам дали ще стане днес, но няма да съм доволен, ако не е днес“, подчерта той.

Американският президент добави, че САЩ не харчат пари за войната в Украйна, а печелят пари – получават „големи, красиви чекове“ от НАТО за доставка на оръжия. „Но това не ме интересува. Аз съм в това, за да спра убийствата„, каза Тръмп и добави, че ако срещата не върви добре, ще си тръгне.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски обяви, че настъплението на Русия в Украйна продължава дори в навечерието на срещата.