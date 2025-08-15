Възможна е тристранна среща на лидерите на САЩ, Русия и Украйна, допусна Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща с участието на лидерите на САЩ, Русия и Украйна след срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин, посветена на конфликта в Украйна, но при условие, че разговорите между американския и руския президент дадат „положителен резултати“.

Според него разговорите тази вечер между Доналд Тръмп и Владимир Путин биха могли да продължат поне шест до седем часа „общо“. Той отбеляза, че първият разговор ще се проведе на четири очи, с участието на асистенти, последван от преговори с участието на руската и американската делегации.

Песков също така изрази надежда, че срещата на върха между двамата лидери ще завърши „продуктивно“.

Очаква се двамата президенти да се срещнат към 22.00 часа българско време, когато самолетът на Путин трябва да кацне в Аляска, където той ще бъде лично посрещнат от Тръмп, според Песков.