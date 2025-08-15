РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Възможна е тристранна среща на лидерите на САЩ, Русия и Украйна, допусна Песков

Песков: Възможна е тристранна среща на лидерите на САЩ, Русия и Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща с участието на лидерите на САЩ, Русия и Украйна след срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин, посветена на конфликта в Украйна, но при условие, че разговорите между американския и руския президент дадат „положителен резултати“.

Според него разговорите тази вечер между Доналд Тръмп и Владимир Путин биха могли да продължат поне шест до седем часа „общо“. Той отбеляза, че първият разговор ще се проведе на четири очи, с участието на асистенти, последван от преговори с участието на руската и американската делегации.

Песков също така изрази надежда, че срещата на върха между двамата лидери ще завърши „продуктивно“.

Очаква се двамата президенти да се срещнат към 22.00 часа българско време, когато самолетът на Путин трябва да кацне в Аляска, където той ще бъде лично посрещнат от Тръмп, според Песков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени