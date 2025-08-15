Путин не отговаря дали би се съгласил на прекратяване на огъня

Руският президент Владимир Путин не отговори на въпроса дали би се съгласил на прекратяване на огъня, когато журналисти извикаха въпроси към него и президента на САЩ Доналд Тръмп на летището.

На въпрос дали ще „спре да убива цивилни“, Путин изглежда даде знак, че не е чул въпроса.

Тръмп покани Путин да се присъедини към него в автомобила му, съобщават руските държавни медии

Руските държавни медии подчертаха, че руският президент Владимир Путин се е отказал от лимузината си Aurus, за да пътува заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп в неговия брониран автомобил, след като двамата пристигнаха в Аляска за двустранни разговори.

Държавната агенция РИА Новости съобщи, че Тръмп е поканил Путин да се качи в автомобила му и руският президент е приел.

Телевизия „Россия 24“ отбеляза, че това е знак, че разговорите между двамата лидери вече са започнали.

Водещ на „Россия 24“ определи ранния обмен между лидерите като Тръмп, който е „изключително приятелски настроен към Путин“. Медията също похвали „историческото ръкостискане“ на Тръмп и Путин на пистата.

Двустранната среща на Тръмп с Путин вече започна

