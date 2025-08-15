Варненци с поредна акция с искане за освобождаването на Благомир Коцев

В Деня на Варна – 15 август – се проведе пореден протест, провокиран от ареста на кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници от „Продължаваме промяна – Демократична България“ – Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Този път недоволните варненци се събраха в 18:30 часа пред ресторант „При монахините“, за който се смята, че е на Пламенка Димитрова – бизнесдамата, подала сигнала, довел до ареста на кмета на морската столица и на двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Заедно с тях бе задържан и бизнесменът Ивайло Маринов, съдружник във фирмата, спечелила разследваната за корупция обществена поръчка, който по-късно бе пуснат с мярка „подписка“, защото за него не бяха намерени достатъчно доказателства за връзки с тримата задържани.

По-рано през деня – след церемонията по издигането на знамената за Деня на Варна – бе организиран символичен пърформанс. Временният кмет Павел Попов, заместник-кметът Снежана Апостолова и техни съмишленици застанаха пред емблематичното място, известно като Козирката, и вдигнаха ръце, част от тях, оковани с вериги. Попов повтори един от възгласите от протестите в подкрепа на Благомир Коцев: „Нямате белезници за всички“.

Снимка Тодор Йорданов

Вечерта – в 18.30 часа, протестиращите издигнаха плакати „Правосъдие, не поръчки“, „Свобода за Варна“, „Варна за Благо“, „Долу ръцете от Варна“ и отново поискаха справедливост и освобождаването на варненския кмет.

Припомняме, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли, като по думите на адвоката му задържането формално започнало в 23:30 часа, но реално ограниченията над клиента му започнали още към 15:00 часа – от този час той бил под непрестанен полицейски надзор, без достъп до телефон или защитник.

Само ден по-късно адвокатът Милен Ралчев бе категоричен, че акцията на Антикорупционната комисия в община Варна има очевиден политически контекст. Той поясни и че делото се води от Софийската градска прокуратура, тъй като има данни, че разследването засяга и лице с имунитет.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, като няколко часа по-късно и за четиримата мярката бе „задържане под стража“. В същия ден, когато се оказа, че лицето с имунитет е председателят на „Продължаваме промяната“ – Асен Василев, той обяви, че ще си даде имунитета и ще осъди Пламенка Димитрова. Малко по-късно той подаде иск срещу нея в Районния съд във Варна за вреди от неимуществен характер, причинени от неверни, клеветнически, обидни и инкриминиращи твърдения.

На 18 юли Софийският апелативен съд постанови Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да останат за постоянно в ареста, като на свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов.

Срещу ареста на Благомир Коцев във Варна се проведоха шест протеста, като последният – на 27 юли – протече като протестен марш и за кратко блокира няколко от ключовите кръстовища в града.